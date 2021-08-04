台灣男子110公尺跨欄好手陳奎儒今（4日）出賽準決賽，雲林縣議會今早中途暫停議事，縣議會議長沈宗隆、縣長張麗善及所有一級主管一同觀賽為陳奎儒加油，雖然無緣決賽，張麗善表示，能參加奧運已很不簡單，雲林以他為榮。

陳奎儒是雲林縣四湖鄉人，虎尾高中校友，他這次有機會出賽奧運，是雲林人的驕傲。縣長張麗善昨（3）晚上6點特地到四湖參天宮陪同陳奎儒的父親陳文益、母親吳淑華等家人一起觀看直播預賽。

雲林縣議會今天上午第一個質詢的黨團是民進黨，民進黨團質詢完畢大會中場休息，縣議員王又民在民意黨團外面安排大電視螢幕，邀請所有人為陳奎儒的準決賽加油。

陳奎儒起跑前，縣議長沈宗隆、副議長蘇俊豪、縣長張麗善率所有人員起立為他高喊「加油、加油、加油」。

賽事在14秒內結束，陳奎儒跑13秒53成績，無緣決賽，議長沈宗隆表示，「大家都辛苦了。」

張麗善說，雲林鄉親都是陳奎儒的後盾，都給他溫暖，奎儒表現已經很傑出，非常不簡單、不容易，他還很年輕，機會還很多，這次可能因為腿傷，有一點失誤，相信只要能保持毅力，一定勝利在望，「我為你加油，我們對你有信心」。