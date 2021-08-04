東南亞新冠肺炎疫情延燒，衝擊到鏡頭供應鏈，光學鏡頭廠佳凌(4976)下半年出貨也受到干擾，佳凌表示，目前訂單很好，但東南亞疫情導致客戶生產及原物料供給受到影響，下半年營運須視疫情變化及客戶拉貨能否恢復正常。

佳凌今天舉行股東會，109年佳凌營運是先苦後甘，上半年受全球新冠肺炎疫情延燒，全球車市急凍影響，營運陷入谷底，所幸下半年受惠車市復甦、居家辦公與線上教學帶動視訊鏡頭需求強勁，佳凌營運也自去年下半年起重回成長軌道至今年上半年，雖然109年全年仍是虧損，但去年下半年已順利轉虧為盈。

佳凌109年合併營收為13.71億元，年成長10.48%，營業毛利為5506萬元，合併毛利率為4.02%，年增0.67個百分點，稅後虧損為5683萬元，每股淨損為0.5元。

就產品來看，佳凌深耕車用鏡頭、無人自駕車鏡頭、監控鏡頭、消費性電子鏡頭等產品，109年光學鏡頭應用產品約成長60%；公司持續鞏固車載產品應用領域，精進高清廣角技術，包括：ADAS、LiDAR自動駕駛、半自動駕駛及無人車領域光學鏡頭研發與銷售，以擴大車載原裝市場及投影市場為營業目標。

安控、視訊及車載鏡頭訂單狀況良好，佳凌前4月稅後盈餘為2991萬元，每股盈餘為0.25元；累計前6月合併營收為9.13億元，年成長102.85%。

越南、馬來西亞等地區新冠肺炎疫情大爆發，防疫措施導致當地廠商生產出貨受到影響，成為佳凌下半年營運變數，佳凌表示，目前訂單狀況很好，但越南及馬來西亞疫情導致客戶停工及原物料供應出貨受到影響，下半年營運須視疫情是否受控及客戶拉貨能否恢復正常。