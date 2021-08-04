疫情持續穩定，數字(5287)旗下「518熊班」針對商業服務業類別店家進行調查，降級至今，有2成企業對於業績回升有感，8成3企業希望政府盡早發放振興券以增加民眾消費量能。除此之外，業績的成長及民眾消費的回溫，讓半數的企業對於未來三個月的疫情走向都樂觀以待，有6成計畫進行徵才以填補流失人力，「518熊班」站內資料也顯示，7月新增職缺數較上個月提升10％。

「518熊班」針對商業服務業企業進行調查，雖然降級僅一周時間，但發現約有2成店家對於業績提升已有感，其中有4成業績成長超過10％，產業別則以零售業者占最多，餐飲業次之。

而對於未來三個月的疫情走向，有半數企業樂觀以待。甚至有6成企業預計於未來8～9月進行徵才，以填補因為疫情而流失的人力。而根據「518熊班」站內資料顯示，職缺量從7月初已開始逐步回升，7月新增職缺數較6月成長10％，其中餐飲服務及門市職缺也出現正向成長，顯見服務業已開始布局未來復甦人力。

8月的調查，去年約有6成店家表示發放振興券而讓業績成長有感，盼望今年「振興五倍券」能早日發行，約有83％的企業店家贊成再次發放振興券，其中有2％更希望能直接發現金。