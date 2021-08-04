20歲顏劭庭，高中從嘉義跨區到台南求學，高中畢業後，決定先放下書本挑戰職場，在勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心媒合推介下，前往中華民國愛自造者學習協會上班，因住家離上班地超過30公里，透過申請勞動部「青年跨域就業津貼」，每月獲3600元房租補助，已領滿12個月。

「房租占薪水2成，有跨域津貼補助超棒」！顏紹庭說，感謝有這個資源，讓青年朋友無後顧之憂，放心到異地打拚！她進入協會後，一邊跟著外出跑營隊，一邊努力學習，2年來不僅可製作網頁、編寫學習程式、參與教案開發，還能獨立進行一對多教學。

勞動部推出「青年跨域就業津貼」方案，只要是18至29歲初次尋職，且經公立就服機構推介到離家30公里外的地點工作，最高可請領新台幣6萬元津貼補助，若租屋有搬家需求，還可請領最高3萬元的搬遷補助金。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，為提供求職新鮮人有更多元就業選擇，勞動部設立「青年跨域就業津貼」，凡年滿18至29歲、初次尋職青年，若因跨區尋職及就業，衍生出交通、搬遷及租屋等費用，只要透過分署轄下的就業中心媒合就業，且連續受雇滿30日，就可申請。

依日常居住及就業兩地距離計算，30公里以上每月可申請1000至3000元不等的交通補助金，或也可選擇在外租屋6成租金補助，每月最高發給5000元，兩項補助最多可合併申請12個月。另若因租屋而有搬家需求，最高也可核實發給3萬元搬遷補助金，有興趣民眾可就近向就業中心洽詢。