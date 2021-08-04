好市多內用桌椅回來了，除了有工作人員在旁待命消毒，每張桌子之間的距離也拉得很開。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

全台降二級警戒，雙北宣布3日起開放餐飲內用，而好市多也跟進。一名女網友分享，新莊店開放內用，許久不見的紅白內用桌椅再度被搬出來，引起網友熱烈討論，賣場也安排工作人員在旁待命消毒，眼尖網友發現，工作人員竟是拿衛生紙來擦，真的不惜成本，防疫很用心。

一位女網友昨在臉書社團《好市多商品經驗老實說》分享，新莊店開放內用了，用餐區的旁邊都有工作人員待命，客人使用完畢就會立刻上前消毒，真的很感謝辛苦防疫的好市多員工。

從女網友分享的照片中可見，好市多內用區的紅白桌椅被搬了出來，除了桌子與桌子之間的距離拉得很開之外，桌面上也都有配置隔板，且賣場的工作人員也戴著手套在一旁待命，等客人一離開就立刻進行消毒工作。

照片曝光後，也有眼尖網友發現，好市多的員工竟然是拿衛生紙擦拭桌椅，只能說真的不惜成本，網友說，其他的賣場都是拿抹布沾酒精進行清潔消毒，「Costco防疫的確非常努力」、「真的很用心，值得大家鼓勵」、「員工辛苦了」。

也有網友表示，即便現在開放了內用，還是不會立刻就去用餐，因為還是會怕在外用餐增加感染風險，因此目前還是以外帶餐點為主，畢竟根據台灣人過去在內用區的習慣，實在有點可怕，加上座位雖有設置隔板，但還是怕遇到邊吃邊咳的民眾，聽到真的嚇死人。