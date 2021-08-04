8月3日，東京奧運會第11個比賽日，中國隊再攬3金，以32金的成績，繼續穩居金牌榜第一。

美國隊則以24金排在金牌榜第一，金牌數落後中國隊8枚之多；日本隊則以19金排在金牌榜第三；金排榜第4-6名則分別為澳洲、俄羅斯、英國，分別有14金、13金、13金落袋。

3日男子單人三公尺板跳水賽場上，中國隊謝思埸一路領先拿到冠軍，繼雙人三公尺板後再奪一冠，成為跳板雙冠王。

體操進入最後一個比賽日，中國隊完美收官。先是預賽就排名第一的鄒敬園獲得男子雙杠金牌，隨後女子平衡木，首次參加奧運會的小將管晨辰，憑藉全場最高難度和全場第二的完成分拿下冠軍。

8月4日，東京奧運會進入到第12個比賽日，這個比賽日將產生17枚金牌。

美國隊這次可說遭遇滑鐵盧，上屆奧運會拿了46塊金牌，其中主要是靠田徑和游泳，但在本屆奧運會上這兩項卻都表現慘澹，游泳上屆的16塊金牌降為11塊，田徑到目前為止只得了1塊金牌，遠遠低於他們的預期。