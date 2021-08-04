在疫情三級警戒期間，高中建教生無法到建教合作機構去訓練，他們少了收入，生活陷入困境。教育部表示，疫情期間建教生無法去訓練，將每人每月發給1萬元來紓困，預估7800人適用，所需經費約1億元，審查通過後即辦理撥款。

為降低疫情對高中建教生的衝擊，教育部6月24日宣布多項紓困4.0精進加碼措施，包括增列因疫情影響而中止在建教合作機構訓練，並因此停止領取建教合作機構所發生活津貼的建教生為補助對象，讓建教生安心就學。

針對因疫情而中止在建教合作機構訓練，並停止領取建教合作機構所發生活津貼的建教生，教育部依其中止訓練而停止領取生活津貼月數，每人每月發給1萬元；其中止訓練未滿全月者，按其中止訓練日數比率折算發給金額。

為加速撥付學校轉發建教生生活津貼紓困補貼，教育部就建教生在廠訓練實際情形區分為2類。第1類為年3至5月至建教合作機構訓練的建教生及109學年高三應屆畢業建教生，已於7月9日申請截止；第2類為6至8月輪調至建教合作機構訓練的輪調式建教生及其他因特殊原因未即於第1類期程提出申請之建教生，由學校協助於8月9日前向教育部國教署提出申請。

教育部國教署表示，學校送件並經審查通過後，補助經費將由學校轉發學生。初步統計，因疫情而中止訓練致影響生活津貼收入者初估人數約7800人，所需經費約1億元；截至8月4日止，累計申請人數5562人、申請校次81校，審查通過後即辦理撥款。