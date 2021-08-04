前民進黨立委沈富雄。(圖/本報資料照)

台灣5月新冠肺炎大爆發，在3級封鎖近3個月後，終於降級逐漸解封，但要恢復過去的日常生活，最重要的還是需要多數民眾完整接種疫苗，但如今台灣現有疫苗數量不足。前立委沈富雄今指出，民進黨政府曾「婉拒」美方提供的BNT疫苗，黃暐瀚聞言大為吃驚：怎麼會這樣？

沈富雄今日接受黃暐瀚的專訪，沈指出，目前民進黨以及陳時中在防疫表現上展現「三輸」的態勢，在疫苗、黑數以及致死率上一籌莫展；沈富雄表示，他曾與陳時中深談30分鐘，當面向陳時中建議應立即對萬華地區實施「血清抗體調查」，他自願出資40萬元提供受試者「檢測獎金」，鼓勵民眾採檢，盡快確定台灣的「確診黑數」到底有多少。惟沈富雄並未說明陳時中的回應。

至於疫苗不足問題，沈富雄爆料當初他曾有一條來自美方的「BNT疫苗」的管道，價格比近期民間企業所購買的還低，他提供給副總統賴清德後，賴清德卻回應「疫苗事務、無權介入」，並且告知「美方管道」：「謝謝，台灣疫苗已經夠了」。

沈富雄表示，這件事發生在「民間購買疫苗之前」。黃暐瀚聞言後大表不解，直呼當時疫苗根本不夠，就算是現在都還不算夠，賴清德怎麼會這樣回答呢？令人百思不得其解。