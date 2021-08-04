新北市動保處梁姓動保員，去年3月受理新北市新店區福民里的民眾撿到1隻紅肩金剛鸚鵡的案件時，竟意圖占為己有，領走鸚鵡，還在三聯單不實記載鸚鵡「驚嚇死亡」，事後又企圖以虎皮鸚鵡屍體照片矇騙，最後因暪不過才交出鸚鵡。台北地檢署4日依貪汙、偽造文書罪起訴梁男。梁為了占有1隻鸚鵡，恐將面臨5年徒刑的貪汙罪刑責。

檢方調查，去年3月25日，新北市新店區福民里里民拾獲1隻紅肩金剛鸚鵡，聯繫里辦公室，里辦公室通知新北市動保處派員前往救援，梁姓動保員看見鸚鵡後，卻向同行的魏姓動保員說鸚鵡長得很可愛，想拿回去送給母親飼養。

雖然魏男再三勸阻，但梁男卻不理會，執意要帶走鸚鵡，竟然私自在救援三聯單上登載該隻鸚鵡「驚嚇死亡」，沒有將鸚鵡帶回動保處處理。動保處獸醫師堅持要看見屍體，要求梁男必須要把鸚鵡的屍體帶回動保處。

梁男為了掩飾侵占鸚鵡犯行，竟隨便找隻虎皮鸚鵡屍體照片交獸醫師。但獸醫師比對里辦公室監視器畫面，發現兩隻鸚鵡不同，再追問梁男，梁男則推託說「鸚鵡飛走了」。

梁男見紙包不住火，翌日才把紅肩金剛鸚鵡送回新北市動保處。動保處依《貪汙治罪條例》侵占非公用財物罪、《刑法》偽造文書罪將梁男與魏男2人移送台北地檢署。

檢方調查發現，三聯單等資料都是梁男回傳，單據上雖有魏男簽名，但梁男承認是他偽冒魏男名義簽名，認定魏男未涉案，將魏不起訴。另依侵占非公用財物罪、偽造文書罪將梁男起訴。

依《貪污治罪條例》第6條第1項第3款侵占非公用財物罪規定，可處5年以上有期徒刑，得併科新台幣3000萬元以下罰金，並處罰未遂犯。