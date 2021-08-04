首4批高端疫苗共26.5萬劑，已完成審查檢驗，核發封緘證明，衛福部疾管署官網的疫苗簡介也將高端納入，但在保護力說明部分，高端疫苗並未比照莫德納或AZ註明保護力有幾％，引發爭議。台大醫院急診醫學部臨床教授李建璋表示，雖然高端二期實驗證實人體產生的抗體比AZ多，但主要是高端是蛋白質疫苗，裡面加了佐劑，會產生比AZ核酸疫苗還要多的抗體，是完全可以預期的。

李建璋昨（3）日於個人臉書分析，高端疫苗的緊急使用授權引發很多科學上的討論，歷史上不乏在二期試驗取得成功，卻在三期試驗失敗的例子，但三期失敗原因往往是藥廠機密，鮮少公開，難以確實真實原因。

李建璋舉例說，2019年Chiron藥廠開發了人類第二型皰疹病毒疫苗，該病毒好發在生殖器，目前依舊無藥可治癒，而Chiron疫苗使用的技術和高端一樣為重組蛋白，二期試驗顯示人體中和抗體反應良好，但三期臨床試驗卻顯示對預防二型皰疹病毒感染無效，最可能的失敗原因在於沒有誘發細胞免疫。

李建璋說，蛋白質疫苗一般認為可以刺激抗體產生，事實上對細胞免疫刺激不好，不過因為高端疫苗有添加了佐劑，因此在體內產生的抗體比AZ更多，這是免疫學上完全可以預期的現象，若要把兩者保護力相比，猶如張飛比岳飛的感覺，「畢竟兩種疫苗原理不同。」

對於高端的保護力？李建璋認為，蛋白質疫苗過去還是有成功的案例，其中Novavax的保護力及對抗變異株的能力都表現優異，不過他也直言，Novavax擁有的奈米技術和特殊佐劑，是高端目前沒有的技術，以高端目前二期數字推論，應該仍有一部分保護力，但效果可能沒有mRNA及腺病毒載體疫苗來得佳。

最後，李建璋說，若把mRNA及腺病毒載體疫苗比喻為核武，蛋白質疫苗比較像是傳統飛彈，即便有了核武也不代表傳統飛彈沒有角色，核武雖強，但周邊破壞性也大，注射後的反應也較強；蛋白質疫苗則是比較容易掌握安全性，若擔心副作用或有急需打疫苗者，建議可先打高端，但是不排除日後再施打他牌疫苗。

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