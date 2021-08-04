民調顯示，過半民眾對國產疫苗沒信心且不願施打。（中華民意研究協會提供）

民調顯示，過半民眾對國產疫苗沒信心且不願施打。（中華民意研究協會提供）

國產高端疫苗列入國人施打的疫苗選項，中華民意研究協會今天公布民調，過半民眾對國產疫苗表示「沒有信心」，有信心的僅3成多，對於施打國產疫苗，也有50.6％民眾表示不予考慮，僅15.6％表達「一定會施打國產疫苗」，顯示多數民眾仍對國產疫苗有疑慮。

中華民意研究協會理事長黃旻華、今天與中山大學研治研究所教授廖達琪、淡江大學公共行政學系副教授蕭怡靖等人今天召開線上記者會公布最新民調。

民調顯示，對於國產疫苗對抗變種病毒的效果，11.8％民眾表示「非常有信心」、21.1％「還算有信心」，表示「不太有信心」的有19.8％，卻有高達32.8％的人「很沒有信心」，另有14.4％的人表示不知道、無意見或拒答。

政府宣布開放公費施打國產疫苗之後，「一定會」考慮施打國產疫苗的有15.6％、「可能會」的有18.5％，明確表示「不會」的有50.6％，2.8％表示「不一定」，另有8.3％表示自己已經打過其他疫苗，4.2％表示不知道、無意見或拒答。

中華民意研究協會理事長黃旻華表示，對於國產疫苗對抗變種病毒的效果，有高達52.6％的民意表示沒有信心，且對於政府宣布開放公費施打國產疫苗之後， 也有50.6％民意表示不予考慮，顯示民眾對於國產疫苗研製的決策和把關過程有很多疑慮。

從民調來看，他說，多數民眾認為政府在進行此項攸關民眾生命安全及健康的重大決策過程中，缺乏應有的透明度與合理性。