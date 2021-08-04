因日本新冠疫情嚴峻，所實施的緊急狀態又大大影響商業活動，因此，日本服務業對景氣復甦再度失去信心。4日，除最新發布的服務業PMI(採購經理人指數)還是不振外，又創下連續1年半都是悲觀局面。

即使7月東奧復賽，也無法讓日本服務業起死回生。au Jibun銀行日本7月服務業PMI，經季節性調整後為47.4，初值為46.4，不僅都在景氣榮枯點50以下，同時，更是創下連18個月都萎靡不振。

上一次的紀錄，是在2010年3月所創，當時曾連續27個月，指數都在50以下。

編撰此指數的調研單位IHS Markit指出，從日本服務業經濟表現來看，需求仍然低迷。更糟的是，當地服務業者開始縮減人力，這是2020年12月以來，第一次看見服務相關人員需求減少。

7月30日，日本決定將抑制疫情的緊急狀態，擴大實施到東京附近3個縣與大阪地區。因此，也代表日本慘兮兮的服務業，又少了一次翻身機會。

展望未來，日本服務業者對未來12個月還是樂觀看待，雖然悲觀情緒有增加態勢。從綜合製造業與服務業的PMI來看，也是從6月分終值48.9，稍微降至48.8。