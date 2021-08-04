由於Delta新冠變種病毒在中美兩大石油消費國持續蔓延，令盤中油價延續昨日跌勢。分析師指出，目前中國及美國正處於傳統需求旺季，若疫情繼續惡化，恐使得燃料需求受到抑制；周三(8/4)截至台北時間上午10點50分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.26美元，報每桶70.30美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.22美元，報每桶72.19美元。(商品行情網)