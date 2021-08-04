《國際油價》原油亞洲電子盤持續低迷 11:102021/08/04 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於Delta新冠變種病毒在中美兩大石油消費國持續蔓延，令盤中油價延續昨日跌勢。分析師指出，目前中國及美國正處於傳統需求旺季，若疫情繼續惡化，恐使得燃料需求受到抑制；周三(8/4)截至台北時間上午10點50分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.26美元，報每桶70.30美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.22美元，報每桶72.19美元。(商品行情網) 《韓股》買盤點火 KOSPI走高 《美股掃瞄》蘋果、醫療保健股撐盤 標普500再創新高 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 #Delta 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》石油和銀行強勁獲利 歐股續創新高 09:452021/08/04 財經 《生醫股》承業醫H1淨利1.79億 創同期歷史新高 09:452021/08/04 財經 《電子零件》外資按讚喊555元 南電開盤秒填息 11:272021/08/04 財經 《國際產業》Lyft業績報喜 憂司機短缺、Delta疫情 10:192021/08/04 財經 超車騰訊 台積躍亞洲市值一哥 04:102021/08/04 財經要聞 半導體族群領漲 台股早盤上漲逾50點 09:202021/08/04 財經 《商情》需求擔憂 亞洲橡膠全跌 10:022021/08/04 財經 《商情》黃金亞洲電子盤盤整 11:272021/08/04 財經 東奧》鄭兆村三次最佳擲出71.20公尺 無法取得決賽門票 10:332021/08/04 體育 蘋果擴軍供應鏈 陸廠地位提高 12:012021/08/04 財經 復甦步調 歐美轉好、亞太緩慢 04:102021/08/04 全球財經 財經熱門新聞 北京出手！嚴打車用晶片炒價、囤貨 千億MCU龍頭重摔跌停 - 財經 這檔金融股已賺10％價差還要抱到除息？存股達人1句分析 散戶大驚 - 財經 離岸風電國產化 大躍進 - 財經要聞 - 工商時報 航運景氣拐點到了？馬士基財報曝光 專家驚爆有大危機 - 財經 2大航運商 遭控操縱市場 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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