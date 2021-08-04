百事公司（PepsiCo）周二宣布以33億美元將北美的純品康納（Tropicana）和其他果汁品牌賣給法國私募股權投資公司PAI Partners，以簡化其產品陣容，並撤出高糖飲品事業。

百事在1998年以大約33億美元收購這家橙汁製造商，10年後又以 1.5億美元收購Naked Juice。不過，百事將保留新合資企業39%股份，並將擁有這些品牌在美國的獨家經銷權。

執行長Ramon Laguarta表示，此次的交易將為百事開發和擴大健康概念零食和零卡路里飲料產品組合提供資金，因為百事將專注於更具獲利能力的品牌。

其同業可口可樂公司過去一年來也持續精簡產品陣容，除了在美國停賣TaB無糖汽水和Coca-Cola Energy品牌，並出售ZICO椰子水品牌。

Rabobank Food and Beverage分析師Stephen Rannekleiv在5月時曾表示，這些公司會發現很難為無限多的品牌提供有效的行銷支持，因為這些品牌競爭的市場通常非常相似。這些飲品公司正尋求推出由內部自行開發的新產品。

百事公司的果汁業務去年淨營收約為30億美元，而營業利益率則低於集團整體的利潤表現。

該交易是法國私募股權投資公司PAI過去幾年來，在食品飲料產業進行的眾多投資之一。2019年雀巢以40億美元，將旗下包含哈根達斯（Haagen-Dazs）等美國冰淇淋業務，賣給一家由PAI支持的合資企業。