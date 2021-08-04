和碩(4938)今舉行股東會，因應海外布局的擴張以及低利率的環境，和碩去年底陸續發行公司債籌措資金。小股東關心和碩目前約當現金200多億元，而資本公積700多億元，為何持續發公司債？和碩財務長吳薌薌表示，和碩陸續在越南、印度設廠需要資金挹注，而今年和碩也會在全球陸續尋找是否有適當的投資項目，因此雖然手上現金充裕，仍陸續發債籌資。董事長童子賢也稱讚公司的財務團隊精打細算，和碩集團透過借款和還款利息差異中還創造了盈餘。

和碩總經理廖賜政表示，IoT、AI、5G仍是引領未來消費性電子及通訊產品發展的關鍵技術，和碩期望持續深耕這些關鍵技術，同時結合豐富系統組裝經驗，能增加更多元的產品應用及裝置，並帶來另一波成長機會。

展望今年，董事長童子賢表示，資訊產品可望延續疫情帶來的消費需求，亦觀察零組件供應情形及終端市場之變化；消費性電子產品在主要客戶之產品機種更新帶動下，預期出貨量可穩定成長；通訊產品則會依據終端市場需求，做好最適當的產能調整，提升管理及生產效率；車用電子產品方面，預計在終端市場需求提高以及客戶端生產規模逐漸擴大之下，其出貨量也會隨著產品線及種類增加而成長。

至於在中美貿易戰及產業快速變之下，童子賢表示，和碩在產能分散計畫中，憑藉多年製造及全球布局經驗，充份運用本身生產規畫及管理能力的靈活性，預期能快速且有彈性的因應客戶要求及產業變化，持續尋找並建立適合的新生產基地。