美股標普指數收在歷史高點，台股在台積電(2330)、聯電(2303)、日月光投控(3711)等大型電子權值股持續領軍，加上TFT面板的友達(2409)、群創(3481)轉強，以及長榮(2603)等貨櫃航運股走穩；台股開高走高，早盤漲逾50點攻上17600點以及月線大關。

儘管對Delta新冠變種病毒感染激增的擔憂，但樂觀的企業財報，加上蘋果上漲提振，周二美股三大指數同步收高，標普500指數更再創歷史收盤新高。周一收盤，道瓊工業平均指數漲278.24點或0.8%，為35,116.40點。標普500指數漲0.82%，為4,423.15點，創下歷史收盤新高。那斯達克綜合指數漲0.55%，為14,761.29點。費城半導體指數上漲0.57%，收在3,396.66點，亦創歷史新高。

美股周二收在歷史高點，費城半導體指數攀高，台積電、聯電、日月光ADR均上漲，台股今早由台積電、聯電、日月光等大型電子權值股持續領軍，加上TFT面板的友達、群創轉強，以及長榮等貨櫃航運三雄穩定上揚，沒有再拖累多頭氣勢；台股今早持續上攻17600點以及月線大關，本周以來，連續第三天上漲。

台股3日上漲50.48點，收在17553.76點，成交量創近2個月新低；今日在美股創新高帶領下，資金鎖定大型電子權值股強攻，提振多頭信心，台股連三天上攻，今盤中克服月線壓力，技術面轉強。

回顧周二，台股加權指數3日收在17553.76點，上漲50.48點，漲幅0.29%，成交值縮小至新台幣3841.69億元，加計盤後交易約3903億元，創下近2個月的新低量。三大法人3日合計買超台股15.5億元，其中，自營商買超10.08億元，投信賣超3.97億元，外資買超9.39億元。