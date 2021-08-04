2017年台北世大運飆破亞洲紀錄的台灣標槍好手鄭兆村，當年意氣風發的他，沒想到首次站上奧運舞台就遭到重大挫敗。鄭兆村賽後感概的表示，「這應該是我最後一次(奧運)，明年亞運(杭州)結束後或許就會選擇退役。」

鄭兆村說，「從國中代表參加青年奧運開始，往往只有在大型的比賽才會有資格賽，而自己總是在資格賽特別放不開手腳，好幾次都表現不好，彷彿是一道跨不過去的坎，至今心裡還是有著一層陰影存在，但我覺得已經盡了最大努力，掌握度不如以往。」

鄭兆村在2019年鑽石聯賽上海站取得東京奧運門票，伯明罕站一舉奪金，外界看來很有機會在東奧一搏。然而去年爆發新冠肺炎疫情，東京奧運也延遲了1年，導致鄭兆村長達1年多的時間沒有比過國際賽。

鄭兆村表示，前年和去年的狀態的確不錯，奧運因為疫情延後1年，往好的方面來看多了訓練時間，但成效是好是壞就不曉得了。

鄭兆村說，「太多次在綜合型賽會出現這種問題，所以感覺是走得差不多了，或許明年杭州亞運之後我和士峰都會選擇退休。」