非公開發行的天擎生物科技董事長侯君鍵虛偽增資登記後，聲稱掌握「紫杉醇注射液」的關鍵技術，販售公司未上市股票吸金，最高法院維持原審判決，依違反證券交易法的詐偽罪將侯判囚3年10月，另公司法部分判刑8月，可易科罰金，全案定讞。

2013年天擎公司營運資金短缺，侯男由提供6000萬元資金虛偽增資，辦理登記後旋即收回該資金，之後他明知公司無研發中心，卻用再用先前取得「紫杉醇注射液」學名藥之藥證，以虛偽內容之簡報檔及公司網頁，誘騙投資人鍵購買天擎公司股票，不法獲利2143萬元。

歷審認定侯明知天擎公司股東未實際繳納股款，仍佯以收足股款而申請公司資本額之變更登記，違反公司法就公司財務健全維護之意旨，增加交易相對人之潛在風險，使之誤信天擎公司資本充足，亦足生損害於主管機關就公司登記之正確性。

台灣高等法院考量侯君鍵並無前科，及其犯罪動機、目的、手段、利得、所生影響，及教育程度、生活狀況等，就侯君鍵之未繳納股款罪部分量處各有期徒刑5月（2罪），應執行有期徒刑8月，就犯證券詐偽罪部分，處有期徒刑3年10月，上訴後，最高法院駁回確定。