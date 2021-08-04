本屆奧運羽球代表隊拿下一金一銀史上最佳成績，今（4）日下午將光榮返台，政府下令空軍派出4架幻象戰機，以總統級高規格禮遇，在選手搭乘的華航CI-101班機進入我防空識別區後，一路伴飛回到桃園機場，過程並將施放熱焰彈慶祝。對此，資深媒體人黃暐瀚高喊「我反對！」並問，派4架幻象2000戰機升空伴飛？這是誰想出來的？

黃暐瀚今日在臉書表示，奧運英雄要回台灣了，國人高興、激動，想大遊行、想萬人接機都能理解，也不反對，「但派4架幻象2000戰機升空伴飛？這是誰想出來的？」

東奧羽球代表團下午返國，空軍將派出4架幻象戰機伴飛返抵桃機並施放熱焰彈慶祝。(資料照/國防部提供)

幾次總統出訪、專機升空、戰機伴飛，黃暐瀚說他都在飛機上，看著窗外的戰鬥機群，一來這是對三軍統帥的尊重；二來還有安全問題，畢竟統帥專機飛在台灣海峽，共機若是靠近，甚至攻擊，機率雖低，但得慎防，所以總統出國、回國，常有戰機執行伴飛任務，除了致敬外，還有保護的效果。

然而奧運英雄回台搭的是民航機、身份是老百姓，黃暐瀚認為，派戰機伴飛除了極大化國人對他們的尊崇之外，其實是沒有保護必要的，所以他反對。

黃暐瀚並提到，一架幻象戰機的升空油料，一小時至少115萬新台幣，4架就將近500萬新台幣，不過錢並不是他反對的主要理由，他反對的理由是戰機戍守家園，平時訓練、戰時防衛，戰機只要一離地總有風險，要嘛訓練、要嘛執勤，不該濫用軍機去幫大家都喜歡的奧運選手民航機伴飛，因此儘管可能被罵，他還是要公開反對，「我支持戴資穎，我也喜歡麟洋配，但，我反對戰機伴飛」。