陳姓男子今年2月在桃園住處施用毒品，警方盤查時，他不滿除辱罵髒話還毆打員警，被逮捕後，還在拘留室自摔，他認為是員警故意對他傷害，提告6名員警。桃園地檢署偵結，發現並無相關情事，給予不起訴處分。

陳男控訴，他在家中睡覺，遭到員警叫醒，因此口氣不悅，沒想到被員警毆打，到派出所時還重摔他，導致他骨折、肺炎、還被醫院發布命危通知書，因此對員警提出凌虐人犯、重傷害告訴。

不過檢方調閱監視器畫面，發現員警盤查時他眼神渙散，桌上還有毒品粉末，他也坦承有拉K。加上員警與他談話時，他居然拿塑膠罐往自己頭部打，員警制止時，他還辱罵員警，更攻擊員警，還自己身體失去平衡滑倒。且警方監視器也發現，他在居留室時，旁邊並無任何人，他也自己摔倒。

檢方認為，陳男神智不清、精神狀況不佳，無法自行站立，行走過去還搖搖晃晃。且警方密錄器畫面中，只有看到陳男毆打員警。加上陳男被逮後，一直說身體不舒服，同樣送醫檢查，醫師評估無大礙才到派出所製作筆錄。

檢方指出，陳傷勢是自己精神不佳才跌倒，員警也沒有打他，此案除了陳指訴外，並無其他客觀證據，因此給予6員警不起訴處分。

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