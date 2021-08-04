大陸《環球時報》4日報導，大陸8月3日0-24時新增本土確診病例71例、無症狀感染者15例，顯示疫情依舊嚴峻。北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發表示，大陸這一輪疫情有三個主要的「暴發點」，一是南京-張家界，這一「暴發點」的疫情外溢到了揚州、北京等城市，二是鄭州，這是由院內感染外溢造成的，三是上海，從目前的資訊來看是和外航貨機有關，是環境暴露引發的本土病例。三個「暴發點」最終根源都還是可追溯到境外輸入。

王廣發認為，從目前來看，大部分地方採取的是「精准應對」的防疫措施，而並非大面積整體「封城」，這類措施將成為未來常態化的防疫應對措施，尤其是詳盡的流行病學調查，將成為比救治更加重要的防疫手段。

據大陸國家衛健委4日通報，8月3日0-24時，大陸共報告新增本土確診病例71例（江蘇35例，湖南15例，湖北9例，山東6例，雲南3例，河南2例，福建1例）；本土無症狀感染者15例（河南9例，湖北3例，湖南3例），顯示出疫情形勢依舊嚴峻。

從各地通報的資料看，涉及南京祿口機場傳染鏈的江蘇依然是3日新增感染者最多的省分，新增的35例本土確診病例中，南京3例，揚州32例。7月20日至今，南京累計報告本土確診病例223例，揚州市累計報告126例，無症狀感染者2例。

根公開資料顯示，揚州疫情中心點是棋牌室。在本輪疫情中，於7月21日離開已採取封控管理措施的南京江寧區，乘大巴前往揚州的64歲毛姓女子是揚州報告首例病例。官方公布行程軌跡顯示，毛婦在揚州曾往多個棋牌室打牌。在7月28日毛某成為揚州第一例確診病例後，揚州此後報告病例，多數是去過棋牌室的老年人。揚州市與湖南張家界市已採取同樣最嚴格的防疫措施。

《環球時報》報導，武漢大學醫學部病毒研究所教授楊占秋稱，此次張家界疫情並非本土暴發，屬於外來輸入型，傳染鏈條較為明確，除了外來輸入病例及其密接群體到過的地方，其他地方應該不會有新病例，這和去年年初武漢多地同時出現病例有很大不同。

楊占秋認為，雖然張家界目前採取了類似「封城」措施，但預計這種狀態不會持續很長時間，當地疫情應該兩周內就可以得到有效控制，相應防疫措施也會隨之調整。

武漢在本輪疫情迄3日24時，已報告12例本土確診病例與8例無症狀感染者，武漢市已根據疫情啟動全員核酸檢測。

在南京祿口機場疫情傳播鏈外，上海2日也發現一例新增本土病例。上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏指出，作為機場員工，新增病例接種過疫苗，但這名確診者所有密接者沒有一例陽性。這說明，如疫苗廣泛接種可使病毒傳播速度大幅衰減。大陸有更加大的把握，在非常短的時間內做到防控。