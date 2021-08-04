吳亦凡日前捲入桃色風波，連帶害林俊傑和潘瑋柏也遭謠言抹黑，林俊傑先前兩度發聲明澄清，並表示已經蒐證提告，而潘瑋柏也指出為了維權準備提告。23歲男星謝明皓此時也參一腳，連日狂咬林俊傑、潘瑋柏涉毒，還在直播中稱有證據打算星期五時放出，但謝明皓的言論被多數網友狂酸是蹭熱度，其工作室的微博也遭禁言。

林俊傑先前透過律師發表聲明，表示將持續蒐證不實言論提告。（圖／翻攝自上海九澤律師事務所官方微博）

潘瑋柏也透過律師強調針對不實言論將堅決維權。（圖／翻攝自中產律師事務所微博）

人在新加坡的林俊傑近日無辜捲入吳亦凡的桃色風波，他隨即透過上海九澤律師事務所火速發律師信澄清，強調多位網友與自媒體近來以誹謗、污辱等方式惡意發布或傳播針對林俊傑的不實言論，已侵害了林俊傑的名譽，要求網友刪文，律師事務所也已蒐證完畢。

謝明皓稱有潘瑋柏與林俊傑犯法證據。（圖／翻攝自謝明皓微博）

也遭網友影射的潘瑋柏，隨後也同步轉發律師事務所聲明，指出：「網絡並非法外之地，每個人都要為自己的言論負責。針對網絡上對潘瑋柏先生的一切不實言論，我們將堅決維權，並追責到底。」有意和林俊傑一樣提告，以維護清白。據知，林俊傑已委任律師針對抖音、微博、百度等共28個帳戶提告。

曾翻唱〈一個像夏天一個像秋天〉的大陸男星謝明皓，最近則透過工作室微博參戰，以「謝明皓；實名舉報林俊傑、潘瑋柏吸毒犯罪」為題，並標註平安北京朝陽、微博法律、中國禁毒在線等三個帳號，指林俊傑和潘瑋柏有不法的行為，還呼籲兩人去進行毛髮驗毒。謝明皓甚至還在直播中稱自己是明星，不是為了蹭熱度而發聲，預告本周五要秀證據，「你們的青春結束了，本週五發實錘，他們要退圈」，但不久後就被微博禁言，網友也反酸他：「感謝感謝，現在不是林俊傑坐牢就是你坐牢了」、「寫封實名舉報信比在這裡喊强」，而林俊傑與潘瑋柏兩人對此暫無回應。