有意參選高雄左楠地區市議員的黃偵琳4日上午前往高雄地檢署，對藍營市議員邱于軒按鈴申告，指控邱在網路社群媒體公開發文，稱高市府「為了衝刺覆蓋率，要暫緩第一線醫事人員的第二劑施打」，黃認為邱已觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，對此，邱于軒則回應，相關發布的訊息都是有所本，沒想到卻被指責是「假訊息」，可以體會對方黨內初選的壓力。

邱于軒3日在臉書上以《血淚覆蓋率》為標題發文指出，自己接到高雄市醫護人員的陳情，市府為了衝刺覆蓋率，居然要暫緩第一線醫事人員的第二劑施打，要他們「上戰場但頭盔戴一半」，之前才發生端午節高雄市衛生局強拗醫護加班，不然就是接種時用「科學測量工具-碼表，讓醫護效率更加提升」，希望衛生局高抬貴手，讓醫事人員擔心受怕。

黃偵琳4日一早前往高雄地檢署指控邱于軒利用公眾人物的聲量，散播不實訊息，造成社會不安，黃將邱的臉書貼文內容截圖後，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條提告，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或台幣300萬元罰金。

黃偵琳痛批，邱于軒身為公眾人物，有其影響力，一個電子郵件畫面就當證據，在爆料之前沒有向衛生局查證是否屬實就公布，屬於刻意在疫情期間散播謠言的行為。

對此，邱于軒表示，捍衛基層醫護權益本來就是民代責任，她確實是收到醫護人員投訴，且不僅一家醫院的護理人員傳訊給她，他發布的相關訊息都有所本，沒想到卻被指責是「假訊息」，而且提告者還是左營、楠梓區的參選人，非與她同一選區，可以體會對方黨內初選的壓力。