54歲「永遠的小倩」王祖賢雖然已息影多年，但只要有新動態，總能引起網友的熱議，近日她曬出一組自拍照，大方曝光無濾鏡的素顏照，讓網友驚喜不已。

王祖賢在社群曬出自拍照，寫下：「我試試啊～看看收到沒！哈～阿彌陀佛」，只見她對著鏡頭甜笑，更沒有使用濾鏡、美圖軟體，大方曬出54歲素顏真面目，讓網友都直呼永遠的女神。

只見她依舊擁有一頭烏黑秀髮，空靈氣質完全沒變，不過仍難掩歲月的痕跡，有一些法令紋和黑眼圈，但網友仍大讚她保養得宜，髮量也多到令人稱羨，「倩女幽魂的美依然存在」、「美了一輩子」、「歲月不敗美人」。

王祖賢素顏自拍。(圖／翻攝自王祖賢臉書)

不過也有人認為她確實長得跟以前不太一樣了，但是狀態還是很棒，並表示她雖然老了、有白頭髮了，但也不減粉絲對她的喜歡，認為這個年紀仍維持這樣，已經非常厲害了。

王祖賢當年憑著電影《倩女幽魂》中的聶小倩，紅遍全亞州，清新脫俗美貌至今仍讓人難已忘懷，不過她2004年拍完電影《美麗上海》後就宣布息影，旅居加拿大潛心修佛，但一舉一動仍受到粉絲關注，她也偶爾會透過社群分享近況，54歲仍保養得宜，皮膚白皙無瑕疵，還有濃密黑髮，讓人稱羨不已。