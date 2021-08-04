中國國務委員兼外長王毅3日以視訊方式出席中國－東盟（10＋1）外長會，他在會上再提南海問題。他表示，在中國和東盟共同努力下，南海形勢保持著總體穩定，但要警惕的是，「個別域外國家已成為南海和平穩定最大的攪局者」。

王毅指出，東盟在中國外交全局中占有重要位置，是中國周邊外交的優先方向。

在抗疫方面，他說，中方將東盟作為抗疫合作首要夥伴，迄今已向東盟十國提供了1.9億多劑新冠疫苗等大批抗疫物資，雙方已啟動中國－東盟公共衛生合作倡議，不斷完善「中國－東盟疫苗之友」平台，促進疫苗政策溝通和信息分享。

王毅又指，今年是中國－東盟建立對話關系30周年，中方提出四點明確的信息。

他說，一是持續深化抗疫合作，中方全力滿足東盟國家的疫苗及其他抗疫物資需求，全力支持東盟國家打造區域疫苗生產和分配中心，全力推進落實中國－東盟公共衛生合作倡議，共同提升地區公共衛生危機應對水平。

二是大力推進經濟復甦，中方願與東盟以對接落實《東盟全面復甦框架》為主線，以貿易投資合作為基礎，以數字經濟和綠色發展為新增長點，全方位打造雙方復甦合作新格局。

三是鞏固現有區域合作架構，中方堅定支持東盟中心地位，堅定支持東盟在國際地區事務中發揮更大作用。

四是維護南海地區和平穩定。王毅表示，中方將繼續履行《南海各方行為宣言》承諾，堅持由直接當事國通過磋商談判和平解決爭議，不採取激化矛盾、擴大分歧的單方面行動，同時深化海洋領域務實合作。

王毅說，中方在南海主權權益符合包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，中方從未提出新的聲索，但必將堅持迄今一以貫之的立場。

他表示，在中國和東盟共同努力下，南海形勢保持著總體穩定，航行和飛越自由得到依法保護，「但我們要警惕的是，個別域外國家已成為南海和平穩定最大的攪局者，南海不是也不應成為大國博弈的角鬥場。」