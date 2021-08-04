金門縣第2劑疫苗怎麼打？縣府製作圖表說清楚。（縣府提供）

金門縣第2劑接種時間。縣府籲請鄉親長輩放心（ 縣府提供）

金門65歲以上第2劑疫苗怎麼打？鄉親長輩都好擔心!縣府今天宣布將再開設大型接種站來服務民眾，8／28先在4鄉鎮循以往模式設立AZ疫苗大型接種站開打。莫德納則等中央疫苗分配數量確認後，再另行公布。

縣府最近接獲很多長輩來電，包括詢問不知何時要接種第2劑？以及反映不會操作中央疫苗預約系統等問題，尤其是年輕家人不在身旁者，更是感到焦慮和不安。

楊鎮浯表示，請65歲以上長輩放心，縣府已做好啟動大型接種站的規畫作業，只要疫苗一到金門，就會開打第2劑，也會請村里長通知長輩開打的時間，並依先前模式「專車」接送長輩，並採分流、分批，有秩序的施打，讓長輩們安心。

縣衛生局長李錫鑫也說明，目前中央疫苗分配數量多以唐鳳系統預約數分配，為爭取金門縣更多的疫苗分配數，也鼓勵18歲以上鄉親踴躍上「COVID-19 公費疫苗預約登記」系統登記。若家中長輩不熟系統者，請家中年輕人協助長輩上網登記和預約。

縣衛生局表示，縣府與5鄉鎮公所、各醫療院所合作，自6月16日起陸續在全島設置大型新冠肺炎疫苗接種站，分流為縣民大規模注射疫苗，效率和秩序良好，很受好評。但因中央疫苗分配時程等因素，已統一調整第2劑接種時間，鄉親可看接種紀錄卡(黃)第1劑接種時間，再往後推算10至12周，即是可接種第2劑的時間，並提醒大家注意目前規定疫苗不能混打。

衛生局說明，以金門第1劑接種日期推算，75歲以上長輩在6月16日至19日接種AZ疫苗，第2劑接種日期預定8月25日起；65歲以上鄉親於7月2日至4日接種莫德納疫苗，第2劑接種日期預定9月10日起。但實際接種仍要以AZ與莫德納疫苗的存量、到貨狀況和疫苗政策為準。

依中央流行疫情指揮中心規定，現階段疫苗接種的第1、2劑間隔時間，無論AZ疫苗或莫德納疫苗，除了第一類接種對象、國籍航空機組員、孕婦、及6月9日至7月9日第一至第三類對象已接種第1劑莫德納疫苗者，第2劑莫德納疫苗間隔至少28天外，其餘已完成AZ疫苗或莫德納疫苗第1劑者，與第2劑之接種間隔皆為10至12周。