IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)昨（3）日股東常會通過配息3.4元，今（4）日以402元參考價除息交易。在買盤敲進下，南電開盤即上漲9元或2.24％、以411元瞬間完成填息，隨後放量勁揚6.22％至427元，早盤維持約2.5％漲勢，表現優於大盤。

同時，南電公布2021年第二季財報表現優於市場預期，美系外資出具最新報告，看好南電營運將受惠ABF載板長期需求增加趨勢及更好的定價環境，推升毛利率表現，將2021～2023年獲利預期分別調升6％、4％、3％，維持「買進」評等、目標價自515元調升至555元。

美系外資指出，南電第二季毛利率、營益率分別年增11.8、12.1個百分點，帶動稅後淨利年增達1.8倍，主要受惠ABF載板供給持續吃緊、昆山廠新增1成產能享有更好的售價，配合規模經濟顯現，預估南電第二季ABF載板平均價格（ASP）季增7％。

美系外資認為，高階伺服器IC需求增加將推動ABF載板市場需求規模較其他應用更強，雖然較高的層數及較大的封裝尺寸要求將降低供應商生產良率，但高階產品毛利率大多超過50％。南電目前長單交期估逾1年，與ABF載板需求增加樂觀前景相符。

此外，在記憶體及預計下半年推出的穿戴式裝置及智慧手機高階應用帶動下，美系外資對第二季BT載板供給吃緊維持正向看法。鑑於下半年為智慧手機和消費電子傳統旺季，將使BT載板供給吃緊進一步加劇，預期南電BT載板平均售價將在下半年持續改善。

對於陸廠東山精密近期宣布將投資跨足載板市場，美系外資認為應是投資BT載板，但由於目前整體投資周期超過2年，按新廠投資規模推估年產能價值不到市場總規模3％，且欠缺產業知識難以打進高階終端產品，不影響對欣興、景碩、南電三雄短中期營運正向看法。

美系外資預期，ABF載板價格未來幾季可望維持季增5％態勢，南電受惠有利的產品組合及穩健擴產，有望在下半年及明年的ABF載板供給吃緊加劇狀態下受惠，支撐毛利率強勁提升，對南電未來幾季營運維持樂觀看法。

鑑於南電可望受惠ABF載板長期需求上升趨勢及更好的定價環境，美系外資將南電2021～2023年毛利率預期預期分別調升2.8、1.8、1.1個百分點，獲利預期分別調升6％、4％、3％，維持「買進」評等、目標價自515元調升至555元。