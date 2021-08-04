全球疫情尚未結束，變種病毒讓世界各地新冠疫情仍持續嚴峻，未來疫苗施打可能成為日常，永豐投信新金融商品部副總經理林永祥認為，全球推升疫苗施打覆蓋率，與新冠病毒相關的醫藥概念股可望成為重中之重，新冠製藥、疫苗等醫療生技產業將持續成為投資焦點，COVID-19疫苗研發、用藥相關概念股成長動能強，中國創新科技近期深受矚目的生醫板塊，同時受惠疫苗與長壽醫療需求，成長前景持續可期。

富達智慧醫療多重資產收益基金經理人李祐慈指出，「投資智慧醫療新藍海，需著眼新技術、新服務、新藥物三大主軸。這三大主軸上的醫療創新，都可望改善病患的治療成果，並在未來幾年為智慧醫療產業創造龐大商機，未來市場潛力無限。」

中國國家藥品監管局（CDE）於7月初祭出《抗腫瘤藥物臨床研發指導原則》，其中針對部分藥效重複與其同類型的藥物制定相關更嚴格的上市法規。對此，林永祥認為，中國是僅次於美國的製藥大國，新政策影響不少新藥公司與生產企業，但站在創新醫療的角度之下，加大的監管政策反而更加利於龍頭藥廠的研發，穩定且有品質的創新療效方可帶來長遠的投資價值。

根據Wind數據統計中國生醫板塊企業2020年年報發現，中國近400家A股醫藥公司研發佔比較低，僅有部分藥廠投入超過10億的金額進行研發，如恆瑞醫藥、復星醫藥、邁瑞醫療等龍頭企業。林永祥強調，2021年是十四五計畫的開局之年，更是中國醫藥行業迎來繼往開來的關鍵時期，政策鎖定創新醫療升級和供應鏈完備等，此外，還有針對中國老齡化社會所聚焦的長壽醫療等研發及市場。

富達認為智慧醫療的三大主軸：一、「新技術」方面，指的是精進的篩檢技術、機器人手術運用等範疇。例如醫療器材公司創新的骨科AI智慧手術機器人，運用導航系統協助外科醫生進行精密的骨科手術，成功結合先進科技改善手術流程。

二、「新服務」是鎖定先進的診斷及醫療服務，以提供更精準且舒適的醫療服務。例如過往糖尿病友監測及控制血糖，僅能用傳統針刺採集血糖及定時施打胰島素，如今透過醫療裝置公司的穿戴式胰島素遠距監控與注射系統，只要用貼片與數位監控系統，即可大幅改善醫療體驗，對全球高達4.6億糖尿病人口來說，可謂一大福音。

三、「新藥物」則指如運用基因療法、長效藥物療法、小分子藥物等，提升藥物的效力，以減少施打和服用的頻次。舉例來說，基因療法問世可望根治罕見、癌症等棘手疾病，而且商機無限，高盛全球投資研究部2019年預測，運用於神經、肺部、肝臟、心臟、血液、肌肉、肺部等身體不同器官及疾病的基因藥物，商機便可高達4.8兆美元。