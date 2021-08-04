車用及5G通訊需求強勁，鋁電容廠立隆電(2472)樂觀看待下半年營運，立隆總經理吳志銘表示，目前產能滿載，部分訂單交期更排到明年第1季、甚至第2季，下半年營收及獲利將優於上半年，全年業績將再創歷年新高，今天股東會通過每股配息3元。

立隆今天舉行股東會，近來積極調整產品結構，增加高附加價值的產品的出貨比重，以提升獲利能力；居家辦公、線上教學逐漸成為生活常態，且5G及車用電子、電動車等新興應用日益廣泛，讓鋁電容需求強勁，雖然有上游原物料價格飆漲及鋁箔缺料問題，但立隆因順利漲價反應成本，今年上半年業績維持穩定成長，並可望一路好到下半年。

立隆第1季稅後盈餘為1.99億元，年成長68.64%，單季每股盈餘為1.27元，累計前6月合併營收為45.74億元，年成長26.67%。

展望下半年，吳志銘表示，目前客戶訂單很好，尤其是車用、5G網通設備及工業自動化相關產品需求強勁，公司一直處於產能滿載，由於鋁箔供給吃緊，部分客戶改下長單，交期已排到明年第1季、甚至第2季，下半年營收及獲利都會比上半年好，全年業績有機會再創歷年新高。

立隆109年合併營收為78.22億元，年成長11.14%，創下歷年新高，營業毛利為22.44億元，年成長27.72%，合併毛利率為28.69%，年增3.73個百分點，稅後盈餘為6.78億元，年成長56.94%，每股盈餘為5.13元。