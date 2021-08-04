中國國家主席習近平4日與土耳其總統艾爾多安互致賀電，慶祝兩國建交50周年。習近平稱，盼兩國在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解和支持，加快推動中土戰略合作關係行穩致遠。

根據大陸外交部網站訊息，習近平在賀電中指出，建交50年來，中土關係穩步發展。2010年兩國建立戰略合作關係後，各領域交流合作有序推進。去年以來，雙方在抗擊新冠肺炎疫情中相互支持，疫苗合作富有成效，加深了兩國人民友誼。

習近平稱，高度重視中土關係發展，願同艾爾多安總統一道努力，以兩國建交50周年為契機，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解和支持，加快對接發展戰略，推動中土戰略合作關係行穩致遠，造福兩國和兩國人民。

艾爾多安在賀電中表示，土中兩國關係具有實現互利發展的良好基礎。過去半個世紀，土中貿易、投資、交通、旅遊等各領域合作取得巨大發展。兩國基於相互尊重推進戰略合作，在地區和全球範圍內形成積極影響。

艾爾多安說，面對新冠肺炎疫情，兩國團結互助，保障民眾身體健康。土方高度重視雙邊關係發展，將繼續推進土中戰略合作。