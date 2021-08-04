香港女星李嘉欣擁有中、葡混血，五官立體、身材修長，18歲參選首屆國際華裔小姐奪冠，被封「最美港姐」。她嫁給富商許晉亨後，生下一位寶貝兒子Jayden，鮮少在公開場合露面，近日她難得在IG上傳玩水的照片，保養得宜的外型令人驚艷。

李嘉欣2日PO一張個人照，寫道：「Finding sunshine through rain. Happy August !（在雨中尋找陽光，快樂的八月）」畫面中，她戴著棕色墨鏡，頭髮、衣服溼答答，愜意的躺在浮床上休息，值得注意的地方是，李嘉欣穿的上衣為白色，隱約透出裡面的深色內在美，好身材一覽無遺，許多網友紛紛留言：「太漂亮了」、「連游泳都好迷人」、「好白嫩」、「女神」、「身材還是這麼好」。

李嘉欣年過半百又生過孩子，但外觀幾乎沒留下太多歲月的痕跡，從IG可以發現她經常練習瑜伽，能做出高難度的劈腿等動作，柔軟度非常好；除此之外，李嘉欣受訪時透露自己很注重毛孔護理，堅持每天睡眠充足、把臉洗乾淨、多喝水及一周敷3-4次面膜，早餐愛吃水果，熱愛喝紅棗桂圓茶、魚湯和燕窩類補品養顏美容，另外一周撥出一天完全不上妝、不搽任何保養品，給肌膚「斷食」徹底呼吸。