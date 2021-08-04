香港文匯網報導，珠海市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部今天（4日）凌晨發布「關於進一步調整珠澳口岸疫情防控措施的通告」，根據當前新冠肺炎疫情防控需要，經珠澳聯防聯控機制協商決定：自8月4日6時起，除保障珠澳兩地正常生產生活的跨境貨車司機外，經珠澳口岸出入境人員需持12小時內核酸檢測陰性結果證明。其他防控措施維持不變。

珠海市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室在3日19時50分許曾發布「關於調整珠澳口岸疫情防控措施的通告」，自8月3日20時起，經珠澳口岸出入境人員由需持有7天內核酸檢測陰性證明調整為需持有24小時內核酸檢測陰性證明。自7月31日21時至8月7日21時從澳門入境珠海且不再返回澳門的人員，須進行「三天兩檢」核酸檢測。

據悉，8月3日珠海市在對珠海通關人員核酸採樣檢測中發現2名澳門居民新冠病毒初篩陽性，經珠海市疾控中心及澳門複核陽性。