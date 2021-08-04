國民黨青年部今天舉辦「戰鬥藍集結！網紅青年營」記者會。（趙婉淳攝）

因應網路社群時代來臨，國民黨青年部今天宣布舉辦「網紅青年營」，招募已開設粉專，或有意願開設粉專的非現任公職青年夥伴，由黨中央提供媒體資源，協助成為藍營新世代意見領袖，籌組「戰鬥藍」團隊，強化國民黨空戰能力。黨主席江啟臣說，這一年來逾4、5千名年輕黨員加入國民黨，令人欣慰。

國民黨青年部年初推出「參政七號角」計畫，已舉辦多場營隊、沙龍，今天再度吹起第三號角「青力升級」，將在8月10日舉辦「網紅青年營」。

上午記者會上邀請深具網路聲量的革實院長羅智強、關注核能議題的黃士修、文傳會副主委鄭照新與會分享社群經營，黨主席江啟臣也現身力挺，日前喊出「戰鬥藍」的中廣董事長趙少康也錄製宣傳影片並擔任營隊講師。

江啟臣說，去年接任黨主席前，曾說國民黨出現少子化問題，40歲以下黨員不到3％，這一年來恢復革實院講習營，青年部舉辦10多場營隊，累計為藍營帶來超過300位年輕新血，代表著國民黨在年輕化的工作，毫無懈怠。

江啟臣表示，過去這一年來，超過4、5千以上年輕黨員加入國民黨，也就是每100個新進黨員中，有40位屬於40歲以下年輕人，代表年輕人非鐵板一塊，而是必須主動積極耕耘。

青年部主任陳冠安說，透過營隊，不僅可以讓年輕朋友與超強講師直接互動，更可透過媒體吸引效應，讓記者與藍營青年世代相互認識，也將為參加營隊的藍營青年夥伴，提供新媒體資源，包含免費棚拍攝影、邀請參加「青年反攻」政論節目、提供網紅技術培訓等。