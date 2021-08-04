股匯雙升，新台幣兌美元匯率今(4日)走勢強勁，早盤升破27.9字頭，來到27.822元，升值1.08角，進一步挑戰27.8元關卡。

台北外匯市場新台幣兌美元匯率開盤貶值2分，以27.95元開出後，隨即一路走升，截至上午11點20分，高點來到27.822元，低點為27.95元。

台股今開高走高，在半導體族群領軍穩盤，貨櫃三雄也緩步走升下，盤中突破17600點，順利站回月線，一度報17636.11點，上漲82點。

周二美股在蘋果、醫療保健股領軍下上攻，標普500指數再創歷史新高，收盤上漲35.99點，漲幅0.82%，收在4423.15點；道瓊指數終場上漲278.24點，漲幅0.8%，收在35116.4點；那斯達克指數上漲80.23點，漲幅0.55%，收在14761.29點；費城半導體指數上漲19.17點，漲幅0.57%，收在3396.66點。