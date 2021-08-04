大陸當局昨（3日）宣布將對經銷商哄抬車用晶片價格的行為展開調查，並保持對晶片市場的關注，避免在供需已失衡的狀況下，晶片荒因「人為因素」惡化，有分析師透露部分中游廠商的惡劣手法，竟是趁著漲價潮，將舊晶片翻新後高價販售，引起下游廠商的反彈。

新浪財經報導，針對市場監管總局的行動，汽車產業分析師張翔指出，「今年以來，在晶片供需失衡的問題下，有部分中游廠商趁機哄抬價格且大量囤貨，讓整體缺貨狀況更為嚴重，下游廠商的成本壓力跟著攀高。」

張翔表示，甚至有小型廠商濫竽充數，把舊的晶片翻新後高價售出，因此有效的監管行動將讓汽車產業更健康，算是利多的好消息，「車用晶片的價格可以趨於穩定，並降低下游零件商或汽車製造商的採購成本。」

新華社則報導，有多家汽車商表示，「車用晶片缺貨問題嚴重，導致價格狂飆，各類型的晶片價格已普遍上漲5至20倍，即使如此，廠商仍無法取得產品，陷入一片難求的困境。」

報導指出，長期以來的缺貨荒將加速大陸半導體國產化的速度，但目前的狀況仍會持續一段時間，其中以微控制處理（MCU）的晶片短缺最為嚴重，深圳華強集團董事會秘書王瑛則說：「越低端的晶片缺貨狀況越嚴重，保守估計這種現象會持續到年底。」