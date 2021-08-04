一年一度的南投縣藝文盛會，「藝起同樂－南投縣110年度表演藝術巡迴演出計畫」的鄉鎮巡迴列車首場，將於8月14日晚上19：30來到中寮鄉玄義宮，由在地團隊「明珠女子歌劇團」演出歌仔戲《鵲橋會》，歡迎鄉親朋友共襄盛舉。

主辦單位指出，「明珠女子歌劇團」於南投縣為頗負盛名的歌仔戲團，也是南投草屯在地的老戲班，在創團人李子明與現任團長許素珠胼手胝足的經營下，曾獲文化部優秀扶植團隊及南投縣傑出演藝團隊等殊榮，演出足跡走遍全台各地，家族世代皆投入歌仔戲工作，並積極耕耘中部歌仔戲種子與戲曲園地，努力培養歌仔戲表演人才和開發歌仔戲新觀眾，為南投山城一顆閃亮歌仔戲明珠。

主辦單位說，民俗節慶向來流傳動人神話，尤以時空戀情最令世人津津樂道，並往往寓有先民智慧，深具傳誦價值。今年七夕適逢週休假日，「明珠女子歌劇團」特地於七夕當晚規劃演出《鵲橋會》，以受阻分離艱苦、情感堅定不渝的故事主軸，使牛郎織女在七仙女與喜鵲鳥一場美麗的錯誤之下，穿針引線見證愛情的平凡永恆。

《鵲橋會》除表達勤勞百姓追求美好生活，更彰顯追求幸福的勇氣與力量，也讓現場觀眾朋友在伴隨夏日夜空的繁星閃耀下，能共享藝文表演的七夕寓意！