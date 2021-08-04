國民黨前副主席郝龍斌4日赴台北高等行政法院遞狀，聲請停止執行高端疫苗緊急授權（EUA）。（黃捷攝）

國民黨前副主席郝龍斌4日赴台北高等行政法院遞狀，聲請停止執行高端疫苗緊急授權（EUA）。郝龍斌今表示，從保護國產疫苗的觀點來看，衛福部長陳時中的做法，反而是國產疫苗的劊子手，已讓高端疫苗公信力受到很大損傷。

郝龍斌也呼籲，在高端提出第三期報告證明保護力沒問題之前，呼籲各縣市首長也不要配合施打高端疫苗，縣市政府要勇於制衡衛福部的違法決定，暫停配合中央施打高端疫苗。

郝龍斌說，衛福部昨公布專家審查報告，大部分專家對於保護力、製作程序都有質疑，衛福部仍強行通過EUA，這是危害民眾健康，「我期期以為不可」，高端疫苗簡介資料的保護力資料從缺，陳時中解釋因採免疫橋接方式，這部份才會從缺。

郝龍斌指出，發展國產疫苗非常重要，但絕不能揠苗助長，若草率讓高端疫苗施打，群體免疫萬一效果不理想，可能變成防疫缺口，拿沒有驗證過保護力的疫苗施打，就是把老百姓當白老鼠，從保護國產疫苗觀點來看，陳時中反而是國產疫苗劊子手，他用這種不合程序正義、科學驗證的方式通過EUA，已讓高端疫苗公信力受損。