雷射武器系統

美國空軍在戰機上裝備實驗性導能武器前，目前正在風洞測試這些系統，看它們在高速和高海拔下的表現。

據《動力》（The Drive）網3日報導，長久以來，美國空軍一直想為戰機裝備導能武器，利用雷射或微波來對付威脅，但卻遲遲未能實現。而最新的風洞測試，或許有助於解決部分至今遭遇的問題。

美國空軍說，最近在田納西州阿諾德空軍基地（Arnold Air Force Base）的4英尺跨音速風洞（4T）測試了導能武器，以評估遭遇飛行爆震波，還有其他可能影響武器性能的干擾時，會有甚麼樣的表現。

而工程師利用4T，應該能藉由模擬探究，當戰機在2.0馬赫的高速，還有達海平面達98000英尺（約30公里）的高度下飛行時，導能武器會受到甚麼影響。

負責風洞測試的羅伯茲（Rich Roberts）博士說，在戰機上安裝導能武器顯然有好處，但也製造了挑戰，尤其是在較高的速度下，更是如此。不過，美國空軍還是希望，能在不久的將來，能在高性能戰機上安裝導能武器。而藉由風洞測試，則可望在戰機上實際安裝導能武器前，把問題給解決掉。