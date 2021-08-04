Delta變種病毒來勢洶洶，在世界各國掀起新一波疫情。兒科醫師吳昌騰表示，有流行病學團隊的研究指出，Delta感染者的病毒載量，比原始病毒高了1260倍，堪稱是大魔王。打疫苗雖可降低重症發生率，但研究顯示完全接種疫苗的人感染Delta後，體內的病毒量與沒打疫苗者相似，因此仍可傳播病毒，如此一來，人與人之間的傳播就變成很重要的關鍵。

吳昌騰昨在臉書發文表示，Delta變種病毒每天都表現出「它比我們更聰明」的樣子。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）發表的研究，7月4日國慶慶祝活動之後，麻州城鎮發生確診病例中近四分之三是完全接種2劑疫苗的人，CDC也針對133名患者進行基因定序，發現90%是由Delta變種病毒引起的，因此美國後來也修正了戴口罩的策略。

吳昌騰接著說，Delta變種病毒也在大陸掀起新一波的疫情，大陸流行病學專家陸靖的團隊在7月12日發布的一篇預印本論文中提到，Delta變種病毒株感染者的病毒載量比原始毒株感染者最多高了1260倍。「是正港的大魔王！」

吳昌騰也說，研究結果顯示，與未接種疫苗的人相比，有打的人染疫的可能性低三倍，死於新冠肺炎的可能性則低了10倍，但研究結果也表明，完全接種疫苗的被人感染Delta後，仍舊可以傳播病毒，因為完整打完疫苗再感染Delta，個案的病毒載量與未打疫苗者的病毒量相似，這代表著「人與人之間的傳播就相當重要」。