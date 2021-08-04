國內第5輪疫苗施打，5日將開放民眾預約莫德納。醫師沈政男相當訝異，直言「莫德納不是該留給醫護嗎？」他認為，中央流行疫情指揮中心為了拚第一劑覆蓋率，卻犧牲醫護權益的作法，根本本末倒置。

指揮中心表示，符合第5輪資格的民眾約52萬人，除了已打完第一劑、間隔28天的1至3類對象及孕婦可打第二劑，另外還有45萬人（第9類對象）能接種第一劑。

「很訝異！僅剩的50多萬劑莫德納居然開放給民眾施打第一劑，而不是讓第一劑已打AZ的醫護混打」，醫師沈政男臉書PO文，強調讓醫護獲得更充足的保護力，遠比一般人打第一劑重要。

沈政男指出，根據國外文獻，疫苗混打保護力近9成，為什麼不想辦法提高醫護保障，「你們忍心讓打了兩劑AZ的醫護人員去幫感染Delta的病人插管嗎？如果沒有穿上夠好的盔甲，誰敢上戰場勇敢殺敵？」

另外，沈政男也對超商開放內用感到憂心，他舉例，當有人在超商內用區吃東西，而你只是進去買東西，就得從這些人旁邊經過，如何放心？他建議不敢內用的人，如果要買東西，最好去未開放內用的賣場。