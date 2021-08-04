美股四大指數同步上漲，在財報亮眼激勵下，標普50指數更收在歷史高點，台股在大型權值股領軍下，晶圓雙雄及貨櫃三雄都齊步上揚，雖然可能連續二日量能萎縮至四千億元以下，但市場也不願殺低，加權指數反而穩步上揚，站上17600點、也剛好是月線，突破所有短中期均線。

台股於7月初衝萬八之後走軟，一路跌破5日、10日、20日等短期均線，接下來指數持續向下盤弱，於7月28日因外資大砍持股，造成指數再度摜破季線，盤中最低點16893點，等於是一個月內跌了1100多點。

近日台股經過休養生息，量能連續多日萎縮，從六千多億元至五千多億元，昨（3）日進一步掉到四千億元以下，只有3900餘億元，今天到上午約11點半時仍只有約2400億元，市場估計，可能進一步萎縮至3600多億元。

不過，台股連日量縮整理、指數緩步盤堅，反而提供市場休養生息的機會，短短6個交易日指數已反彈超過700點，市場人士表示，台股人氣仍在，當沖降溫有助籌碼沈澱，待多頭重新點火，指數有望重續攻。