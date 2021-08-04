才剛逆轉摘下東京奧運高球銅牌的台灣好手「小潘」潘政琮，4日上午與愛妻林盈君在美國家中接受視訊訪問，提到自己能在東奧上演逆轉秀，小潘終於爆料自己擁有兩大關鍵，其一就是日本當地的鰻魚飯，另一個就是想要擊敗老婆偶像的嫉妒心。

「其實這次奧運心情起伏很大，尤其第一回合打出74桿，感覺就像掉到地獄一樣，」潘政琮掛著銅牌表示，「幸好第二天第9洞成功救PAR，隨後連兩洞摘鳥，讓我信心逐漸增加，不過更值得一提的是，第三天開打前夕那一晚的加菜。」

潘政琮表示，打完第二回合之後，自己跟老婆就想吃鰻魚飯鼓勵自己，接果後面越打越好，也就持續吃鰻魚飯到比賽打完，一旁的林盈君馬上補充，「我想對我們來說，鰻魚飯就像帶來幸運的食物，但我更佩服小潘內心始終抱持奪牌信心。」

林盈君形容打到延長加賽，看到一個小小的T台擠進7名選手，頓時感到星光閃閃，幸好她和潘政琮沒特別緊張，反而一路說笑，小潘也順勢爆料，「當時我看到前球王麥克羅伊也在，因為他是我老婆偶像，讓我在那種情況下更想贏他。」

在確定摘銅之後，潘政琮跟老婆說的第一句話就是，「We make it！(我們做到了)」，畢竟他逆轉機率很低，感覺頓時從地獄到了天堂，「這將是我們永遠最棒的回憶！至於我的未來規劃，就是期望帶著奧運手感去打接下來的巡迴賽。」

潘政琮也透露，自己預計11月底回台灣，屆時將會舉辦公益高球名人賽，希望結合更多人的幫助與愛心捐款，他跟林盈君也同時宣告，將把苗栗縣政府加碼的100萬元獎金捐出，小潘說：「就是回饋苗栗地區，或許會跟郭婞淳一樣捐救護車。」