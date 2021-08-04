臉書網友留言。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

高端疫苗7月19日通過疫苗緊急使用授權（Emergency Use Authorization EUA），並已列入公費施打意願平台供民眾勾選，疾管署卻未對高端疫苗保護力提出相關資料，引發外界熱議。對此，無黨籍立委高金素梅表示，衛福部部長陳時中面對相關質疑時，只輕率的回一句「有打總比沒打好」，儼然將全民推入超大型的疫苗實驗，若讓政府的行為得逞，「難道是台灣社會已被弱智化了？」

《中國時報》4日報導指出，食藥署日前公布的高端疫苗EUA審查會議紀錄，不少專家就高端對Delta變異株的保護效果及免疫能力誘發，提出質疑。疾管署官網僅表示，依據高端疫苗臨床試驗結果，安全性良好，與國外獲得EUA疫苗所產生的保護力關聯指標比對，符合保護力標準，但未提出任何具體保護力數據。

針對高端疫苗保護力相關疑義，高金素梅在臉書發文表示，疫苗是科學的論證，政府卻用抽象的語言掩護。高金更質疑：「一句『有打總比沒打好』，陳時中輕率的將全民推入超大型的疫苗實驗。政府的反智反科學行為如果得逞，難道是台灣社會已被弱智化了？」

此文一出，網路迴響熱烈，獲得近5000個讚、超過110則留言與超過220次分享。網友紛紛回應：「完全無法阻止這個無良的政府嗎？」「看到817萬票時就知道社會已被弱智化。自己的孩子自己救」、「要打入人體內啊，支持國產疫苗沒錯，但是不可以不嚴謹依據科學驗證啊！」「台灣社會『被弱智化』不是一天兩天的事了」。