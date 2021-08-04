NC Taiwan旗下遊戲《AION》經典伺服器今(4)日上市，同步展開各項活動。帶領玩家重溫初次踏入亞特雷亞的感動。

《AION》經典伺服器提供了1.2版本的內容，同時為了解決以往存在的不便與平衡問題，套用了部分2.7版本的更新。經典伺服器有8個原創職業、10個副本、懷舊的地下城與BOSS，並定時開啟要塞戰，守護者們可以有計畫的參與。

經典伺服器是免費伺服器，守護者不需支付費用即可登入遊戲展開冒險。但為了讓遊戲體驗更佳愉快順暢，可購買「希埃爾氣息」作為後援，邁向更寬廣的旅程。以上午9點為基準，每日各帳號免費提供一小時希埃爾氣息，購買希埃爾的氣息使用券則可常態套用。為了讓守護者能有更完整的遊戲體驗，自2021.08.04(三)維護後~2021.08.11(三)維護前，角色登入遊戲將自動獲得希埃爾的氣息。

希埃爾氣息

《AION》經典伺服器今日上市後也展開多項精彩活動。

【守護者通行證PASS】：8/4維護後~9/1維護前，在守護者通行證畫面可確認等級、獎勵、任務等各種資訊，守護者通行證有等級之分，透過完成指定任務或消耗永恆寶石來提升等級，取得一般獎勵，也可以使用永恆寶石將通行證活性化，取得更好的優質獎勵。

守護者通行證PASS

【最初的守護者】：8/4維護後~9/1維護前，給予守護者特別的成長應援。

「最初的成就」：活動期間內最初達成50等級、最初達成1星軍官、以及最初成功佔領要塞的軍團長，將可分別獲得各成就獎勵。

「最初的感動應援」：活動期間，守護者每日可透過問券領取每日支援禮。此外，達成每個等級的成長階段時，可透過問券領取成長支援獎勵。(每個帳號限領一次)

最初的守護者

「最初的碎片梅諾提奧斯」：深淵集結活動時間8/28(六)21:00~22:30，在深淵下層硫磺樹列島附近登場最初的碎片梅諾提奧斯，位於深淵的守護者可透過問券領取支援道具。(每個帳號限領一次)

【經典AION 聆聽經典】：8/4~8/17活動期間內，至官方粉絲專頁欣賞「經典伺服器OST」音樂影片，並完成指定任務就有機會獲得虛寶獎勵「端莊的制服」、「端莊的帽子」以及實體獎勵「古典柚木藍牙音響喇叭」。

經典AION 聆聽經典

【AION】經典伺服器OST The Tower of Eternity Remake _ CelloDeck

《AION》經典伺服器已正式上市，想重溫經典回憶的玩家千萬不要錯過，還有更多經典伺服器相關資訊與活動詳情請上官網查詢。

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