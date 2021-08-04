封測廠矽格(6257)受惠市場需求暢旺、擴產及併購效益顯現，2021年7月合併營收持續「雙升」、以15.63億元改寫歷史新高。投顧法人看好矽格下半年營收有望逐季創高，全年營運攀峰可期、有望續旺至明年上半年。

在績優題材激勵下，矽格股價今（4）日開高後在買盤敲進下放量勁揚，大漲6.36％至70.2元、再創新高價紀錄，早盤維持近3.5％漲勢、領漲封測族群，表現強於大盤。三大法人持續偏多操作，本周迄今合計買超1664張。

矽格2021年7月自結合併營收15.63億元，較6月14.46億元成長8.1％、較去年同期10.23億元成長達52.86％，改寫歷史新高。累計前7月合併營收92.73億元，較去年同期66.39億元成長達39.68％，續創同期新高。

矽格表示，半導體市況持續暢旺，集團主要客戶5G、手機、網通、電源管理晶片銷售維持強勁，高階微處理器（MCU）、快閃及動態記憶體、車用及遊戲機晶片亦逐漸增加，使相關晶片測試稼動率維持高檔、產能仍然吃緊，加計投資公司營收後，帶動7月營收改寫新高。

矽格轉投資的台星科(3265)營運動能同步轉強，7月自結合併營收2.62億元，較6月2.42億元成長7.92％、較去年同期2.27億元成長達15.13％，登近21月高點。累計前7月合併營收16.4億元，較去年同期13.76億元成長達19.24％，亦為近3年同期高點。

展望後市，在一連串新計畫、新產品、新客戶帶動下，矽格董事長黃興陽對今年營收表現審慎樂觀，續朝整合與利基型封裝測試技術發展，避開價格競爭。今年除了拓展北美市場外，亦積極拓展亞洲、中國大陸、歐洲及日本市場，並提升蘇州矽興產能及客戶群。

為因應市場需求強勁、訂單需求暢旺，矽格董事會7月15日宣布將2021年資本支出自55.9億元大幅調升8成至100.5億元，其中矽格本身由35.2億元調升至53.8億元，子公司誠遠、矽興、台星科、聯測等自20.7億元調升至46.7億元，分別調升達53％、125％。

投顧法人指出，矽格因應市場需求暢旺積極擴產，目前產線稼動率及訂單能見度均佳，第三季訂單排程已確定，第四季展望亦佳，且已有大客戶洽談明年訂單及產能配置，看好下半年營收有望逐季創高，全年營運攀峰可期、有望續旺至明年上半年。