上半年鋼市熱絡，目前公布的鋼廠營運創新高有兩家，新光鋼(2031)上半年每股淨利5.04元將可望居鋼廠每股獲利王，中鋼集團中鴻(2014)上半年獲利也是同期新高，每股淨利2.77元。

新光鋼受惠鋼市量價齊揚，第二季營運創新高，單季每股純益3.04元；上半年稅後純益達15.76億元，每股稅後純益5.04元。

新光鋼表示，第二季的營收主要受惠國內鋼鐵內需市場行場熱絡，國際原物料價格隨著美國及中國兩大經濟體同步加強推動基建方案，強力支撐國際鋼鐵需求，鋼價上行趨勢已形成，將支持公司的業績成長。

新光鋼第二季營運創新高，上半年營運同創新高，上半年營收71.05億元，年增63.8%。上半年稅後純益達15.76億元，每股稅後純益5.04元。

展望下半年，新光鋼表示，第二季每月營收約13億元，7月可望延續此動能，第三季淡季不淡，第四季進入傳統旺季，目前也看到許多業者積極購料，為旺季做準備。

中鴻受惠鋼品價量齊揚帶動，第二季稅後淨利22.81億元，創下新高，季增34.2%，每股盈餘(EPS)1.59元；累計上半年稅後盈餘39.81億元，亦較去年同期轉虧為盈，EPS 2.77元。

中鴻受惠鋼市價量齊揚帶動營收規模放大，加上處分轉投資燁聯持股挹注業外獲利，第二季和上半年獲利亮眼。第二季單季營收133.97億元，季增23.7%、年增70.66%，毛利率15.79%，季減2.2個百分點、較去年同期轉正，稅後淨利22.81億元，創下新高，EPS 1.59元；上半年營收242.28億元，年增35%，稅後盈餘39.81億元，亦較去年同期轉虧為盈，EPS 2.77元。

展望第三季，中鴻表示，受制高價原料成本，毛利率仍面臨壓力，不過，目前每月接單出貨維持約18萬噸，且內外銷鋼價均持穩，隨著量價均維持高檔，營收和本業獲利仍有成長空間。