國民黨前副主席郝龍斌4日赴台北高等行政法院遞狀，聲請停止執行高端疫苗緊急授權（EUA）。郝龍斌表示，如果他仍是行政首長，一定要求他的衛生局長，拒絕配合施打高端疫苗，他也呼籲所有地方首長也這麼做，各議會也應給予支持。

郝龍斌說，他做過台北市長，如果他現在是行政首長，一定要求衛生局長不配合施打高端疫苗，他也呼籲所有地方首長，不要配合中央施打一個沒有經過科學驗證、沒有證明保護力的高端疫苗，並希望各縣市議會做出決議，來支持市長這麼做。

郝龍斌表示，他從未看過任何一個已在使用的有效疫苗，是採免疫橋接方式作為EUA依據，所以他誠懇呼籲高端疫苗真正進行三期期中試驗，待有1、2萬個案例證明保護力有效後，再開放給民眾施打。

郝龍斌（中）4日上午前往法院遞狀，聲請停止執行高端疫苗緊急授權（EUA）。（范揚光攝）

郝龍斌強調，國內現在不是沒有其他有效疫苗，BNT、莫德納、AZ都已證明有效，政府現在最該做的，是爭取更多有效疫苗，不要讓疫苗從缺。所有老百姓都在喊「給我疫苗」，這就是最重要的事，他要再特別強調，是「給我有效的疫苗」、「給我能保護我健康的疫苗」。

郝的律師葉慶元並說，這幾天的資料已很清楚，衛福部給予高端EUA的行政處分，程序上有重大瑕疵，實體上也違法，在有效性無法判斷的情況下，如果形成防疫破口，會造成難以回復的損害，將以這些點來說服法院，希望法院盡快開庭審理，因為高端馬上就要開始施打了。