5天前1艘油輪在阿拉伯聯合大公國外海遇襲，造成兩人喪命之後，英國海上安全單位今天表示，可能又有1艘船在阿聯外海遭到挾持。

英國海事貿易行動辦公室（United Kingdom Maritime Trade Operations）原本通報不明船隻發生「非海盜」事件，之後更進一步描述「可能是劫船」。

海事安全公司Dryad Global與Aurora Intelligence的海事安全分析師指出，這艘遇險船隻是巴拿馬籍的Asphalt Princess。「勞合船舶日報」（Lloyd's List）指出，這艘船在一群武裝男子控制下朝伊朗前進。

船隻追蹤網站MarineTraffic.com則說，Asphalt Princess原定前往阿曼北部蘇哈爾（Sohar）港。

荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）口發生這起事件的前幾天，一艘與以色列有關係的油輪才在前往阿聯途中遭到攻擊，美國與盟邦都說攻擊是伊朗所為。

伊朗外交部發言人哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）今天表示，「在波斯灣（Persian Gulf）與更廣泛地區『傳出的事件』顯然相當可疑」。

他在推特寫道：「伊朗重申對區域穩定與海事安全的強烈承諾，伊朗會在有海事事件發生時提供協助。」

美國並未對這起最新事件提出譴責，但國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示「伊朗的好戰模式讓人非常困擾」，還說現在就對此評斷還嫌過早。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）則說，美國已針對此事與英國保持密切聯繫。

伊朗否認涉及7月29日賴比瑞亞籍默瑟街號（Mercer Street）油輪遇襲事件，但美國與伊朗最大的敵人以色列都說是伊朗無人機造成這艘油輪爆炸，船上兩名英國與羅馬尼亞籍船員死亡。

默瑟街號油輪由以色列知名商人歐佛（Eyal Ofer）旗下佐迪艾克海運公司（Zodiac Maritime）管理。

美國軍方表示，當時接獲默瑟街號求救訊號趕去援助的美國海軍部隊看到了攻擊證據。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稍早矢言會就此事件對伊朗採取回應，他說，這起事件「直接威脅」了這片海域的航行自由。