中國國務委員兼外長王毅3日以視訊方式出席中國－東盟（10＋1）外長會，東盟10國外長和東盟祕書長與會。王毅呼籲，中國與東盟應加快「南海行為準則」磋商保持勢頭，雙方同意恢復「南海行為準則」案文磋商。但他也直言，我們要警惕的是，個別域外國家已成為南海和平穩定最大的攪局者。南海不是也不應成為大國博弈的角鬥場。

王毅稱，中方將東盟作為抗疫合作首要夥伴，迄今已向東盟十國提供了1.9億多劑新冠疫苗等大批抗疫物資。雙方已啟動中國－東盟公共衛生合作倡議，不斷完善「中國－東盟疫苗之友」平台，促進疫苗政策溝通和資訊分享。二是貿易投資合作可圈可點。雙方維護地區產業鏈安全穩定暢通，自貿協定升級《議定書》政策紅利持續釋放，雙方貿易投資總額處於一馬當先的領跑地位。

王毅還呼籲，「南海行為準則」磋商保持勢頭。雙方同意恢復「南海行為準則」案文磋商，密集舉行特別視頻會和聯合工作組會，體現出全面落實《南海各方行為宣言》、加快「準則」磋商、維護南海和平穩定的堅定意願。

王毅表示，今年是中國－東盟建立對話關係30周年，中方願發出四點明確的訊息。

王毅認為，中方一直本著開放透明態度參與新冠病毒溯源國際合作，已接受世衛組織專家兩度來華共同研究。中方願同東盟國家一道，堅決反對將科學問題政治化，堅決抵制「政治病毒」的肆虐。

王毅說，中方願同東盟以對接落實《東盟全面復甦框架》為主線，以貿易投資合作為基礎，以數字經濟和綠色發展為新增長點，全方位打造雙方復甦合作新格局。要落實好中國－東盟自貿區升級《議定書》，推動《區域全面經濟夥伴關係協定》早日生效實施。深化「一帶一路」倡議同《東盟互聯互通總體規畫 2025》對接，推進高品質基礎設施合作；期待中國－東盟科技部長會早日機制化。

王毅還稱，中方願同東盟商簽國際發展合作諒解備忘錄，積極考慮在東盟國家設立發展合作機構。中方還將向中國－東盟合作基金繼續增資，支援做大做強菁英獎學金等人文交流旗艦專案，進一步夯實雙方社會人文合作。

王毅表明，中方堅定支持東盟中心地位，堅定支援東盟在國際地區事務中發揮更大作用；中方不贊同、不參與任何有損東盟中心地位的合作機制。

王毅更指出，中方將繼續履行《南海各方行為宣言》承諾，堅持由直接當事國通過磋商談判和平解決爭議，不採取激化矛盾、擴大分歧的單方面行動，同時深化海洋領域務實合作。「準則」二讀正積極以線上方式推進，並就「前言」部分達成初步一致，再次表明只要堅持推進磋商的共同政治意願，不管是肆虐的疫情，還是外來的干擾，沒有任何困難能夠阻擋我們。

王毅直言，中方在南海的主權權益符合包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法。中方從未提出新的聲索，但必將堅持迄今一以貫之的立場；要警惕的是，個別域外國家已成為南海和平穩定最大的攪局者。南海不是也不應成為大國博弈的角鬥場。

外長們表示，東盟國家願同中方共同辦好今年東亞合作領導人系列會議和中國－東盟建立對話關係30周年紀念會議，願同中方推進區域經濟一體化進程；保持「南海行為準則」磋商勢頭，增加彼此互信，避免局勢升級，共同維護南海和平穩定安全，促進地區發展繁榮。