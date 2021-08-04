東京奧運進入第12天的賽程，大部份運動項目都接近尾聲，而其中足球賽這次的關注度相對比較少，因為許多大牌球星如C.羅納度(Cristiano Ronaldo)、梅西(Lionel Messi)、內馬(Neymar)、姆巴佩(Kylian Mbappe)都沒有參加這次盛會，不過地主日本這次的表相十分精采，跌破外界的眼鏡。

日本足球隊這次在奧運首戰先面對南非，他們以1：0戰勝對手，接著遇到墨西哥以2：1再次獲勝，而對上傳統強權法國他們竟然以4：0解決對手，令人驚豔，接著對紐西蘭打到PK大戰，以4：2進球數拿下，可惜最後在準決賽以0：1輸給西班牙，無緣晉級金牌戰，台灣時間8月6日他們將與墨西哥爭奪銅牌。

雖然本屆奧運足球大牌巨星不多，但各國仍派出潛力好手出戰，而這次日本藍武士18人名單也相當有實力，其中有「日本梅西」之稱的久保建英，3位超齡球員吉田麻也、遠藤航、酒井宏樹都曾是2018年俄羅斯世界盃國腳，而過去日本在奧運最佳成績是1968年於銅牌戰擊敗墨西哥。

以這次出征的精銳部隊來看日本很想把金牌留在自家，不過面對強敵西班牙仍敗下陣來，在這場比賽之前，日本在前面4場只失了1球，是全部奧運男足參賽隊伍成績最好的，這場比賽的看點是久保健英與佩德里(Pedri)對決。

比賽上半場兩隊打法相似，並都成功完成防守，最後就以0：0踢平，下半場回來西班牙進行人員更動，換上皇馬球員巴列霍(Jesús Vallejo)，而西班牙在比賽第80分鐘前就換了4個人，看來是想盡快進球贏下比賽，不過最後還是踢到延長賽，最後到比賽114分鐘西班牙阿森修(Marco Asensio)破門得分，才辛苦拿下日本！